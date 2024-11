L'iPhone 17 Air pourrait n'être épais que de 6 mm, ce qui en ferait l'iPhone le plus fin jamais conçu par Apple. Ce titre était autrefois détenu par l'iPhone 6, sorti il y a 10 ans, en septembre 2014, et qui proposait une épaisseur de 6,9 mm. Depuis, les boîtiers des iPhone n'ont cessé de prendre de l'embonpoint, à la fois pour accueillir les capteurs photo de plus en plus gros, mais aussi des batteries plus grandes afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Si l'iPhone 17 Air promet d'être une petite révolution dans la gamme, à l'instar de l'iPad Pro M4 et ses 5,1 mm, qui en améliorent franchement la prise en main, le prochain smartphone d'Apple ne serait pas le plus fin jamais sorti. C'est le vivo X5 Max, avec seulement 4,75 mm, qui conserverait ce titre, même si le smartphone est sorti lui aussi en 2014, bien avant l'explosion des tailles d'écran et l'apparition des modules photo à deux, trois ou quatre capteurs.

L'iPhone 17 Air embarquerait un écran 6,6 pouces, légèrement moins grand que l'iPhone 16 Plus disponible aujourd'hui. Les modèles Plus seraient d'ailleurs abandonnés par Apple dès l'année prochaine, mais pas le modèle Pro Max qui, avec ses presque 7 pouces d'écran, resterait au catalogue.