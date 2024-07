S'il faudra attendre 2025 pour voir l'iPhone 17 sortir, il pourrait accueillir un nouveau modèle "Slim"

D'après plusieurs sources, l'esthétique des déclinaisons Pro de l'iPhone 17 devrait conserver une certaine continuité avec les itérations actuelles. Néanmoins, la firme à la pomme envisagerait une évolution marquante en introduisant une nouvelle variante Slim. Ce modèle, qui se positionnerait au sommet de la gamme, pourrait potentiellement supplanter la version Plus.

Si ces spéculations se concrétisent, l'iPhone 16 Plus pourrait bien être le dernier de sa lignée. Ice Universe, leaker réputé de l'univers Apple, a récemment divulgué sur la plateforme Weibo des détails concernant les caractéristiques techniques et les améliorations d'écran des futurs modèles. À savoir : ceux-ci seront tous équipés d'un écran LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), qui permet une meilleure autonomie de la batterie, un affichage plus fluide et une conception plus fine. Voici un aperçu des informations qui ont filtré à propos des modèles que nous a préparés la firme de Cook :