En comparaison à l'année précédente, l'iPhone 16 semble être le modèle de la gamme qui délivre le plus de nouveautés. Alors que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus avaient fait l'impasse sur l'essentiel des ajouts introduits avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus se montrent d'ores et déjà bien plus complets. Si vous souhaitez faire l'économie de quelques centaines d'euros, l'iPhone 16 sera commercialisé à partir de 969 euros, là où le prix de l'iPhone 16 Pro démarrera à 1 229 euros.

En attendant la disponibilité de l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro vendredi prochain, rappelons aux détenteurs d'iPhone compatibles avec la nouvelle version du logiciel système qu'iOS 18 sera disponible ce lundi soir au téléchargement.