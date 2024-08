Combien faudra-t-il payer pour acquérir l'iPhone 16 ? C'est une question importante, et même semble-t-il la plus importante pour tous ceux qui réfléchissent à acquérir cet appareil. Et l'on commence à avoir des informations sur le sujet, grâce à une fuite d'Apple Hub.

On peut observer qu'Apple, si cette fuite se révélait exacte, devrait suivre deux politiques différentes quant à ses prix. Ainsi, d'un côté, les iPhone 16 (799 $), 16 Plus (899$) et 16 Pro Max (1 199$) devraient arriver sur le marché américain au même tarif que leurs prédécesseurs de la génération iPhone 15.