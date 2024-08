Vous pensiez que l'arrivée d'Apple Intelligence serait le facteur décisif pour le succès ou non du futur iPhone 16 ? Eh bien, vous aviez tort, si l'on en croit cette étude menée par SellCell auprès d'un panel de 2000 personnes, et qui a questionné les plus importants facteurs quant à leur décision d'achat ou non d'un iPhone 16.

Et si l'étude a pu établir que 61,9% des personnes questionnées souhaiteraient s'offrir l'iPhone 16, ce qui motivera leur décision d'achat ou non restera finalement basique. Ce n'est pas Apple Intelligence, mais le prix, qui est le facteur le plus déterminant pour l'acquisition, ont répondu 30,9% des interrogés - dans un questionnaire dans lequel ils pouvaient sélectionner 2 facteurs.