Déjà des rumeurs sur l'iPhone 16 !

Comme chaque année après l'annonce d'un nouvel iPhone, les rumeurs et bruits de couloir autour des prochaines moutures commencent rapidement à surgir sur la Toile. À titre d'exemple, l'adoption d'un port USB-C et l'arrivée d'un nouveau bouton d'action sur l'iPhone 15 Pro avaient fuité prématurément. Le schéma semble se répéter avec les iPhone 16, dont les modèles Pro devraient bénéficier d'une mise à jour importante en ce qui concerne leur écran. Et oui, pour la première fois depuis bien longtemps, les iPhone 16 Pro et Pro Max seraient dotés d'écrans plus grands que leurs prédécesseurs.