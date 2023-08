Les performances de l'iPhone 15 Pro dévoilées par des leaks

Bien connu de X.com (anciennement Twitter), le leaker Unknownz21 a récemment partagé quelques détails intéressants au sujet de la puce A17 qui viendra équiper les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ce dernier nous apprend que le SoC sera alimenté par 6 cœurs GPU et 6 cœurs CPU, ce qui contribuera à améliorer ses performances (+10 %) et à prolonger la durée de vie de la batterie. La gravure en 3 nm (contre 4 nm pour l'A16) devrait quant à elle permettre à la puce A17 de gagner en rapidité, de bénéficier de températures plus basses et de limiter la consommation d'énergie d'environ 30 %.