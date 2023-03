Apple A17 Bionic : les futurs iPhone 15 Pro moins puissants que prévu ?

Puisqu'il s'agit de la première puce Apple à bénéficier de la technologie 3 nm, elle devrait malgré tout offrir son lot d'avantages, à savoir des performances tangibles plus impressionnantes et une bien meilleure densité (l'A16 comptait environ 16 milliards de transistors, on peut en attendre 20 pour l'A17 grâce à la technologie 3 nm).

D'autre part, l'A17 Bionic devrait être une puce moins énergivore, ce qui pourrait offrir une bien meilleure autonomie dans l'ensemble, après une évolution plutôt timorée dans ce domaine ces dernières années. Ainsi, malgré les potentielles baisses de performances du SoC A17 Bionic, ce dernier devrait malgré tout rester l'un des leaders du marché en matière de puissance de traitement pure, le tout en offrant une meilleure autonomie globale au smartphone. En complément, rappelons qu'Apple s'apprête à proposer plus de mémoire vive dans ses nouveaux modèles d'iPhone, ce qui devrait, avec l'aide de cette nouvelle puce, améliorer grandement la rapidité du terminal.