Cette semaine, Apple a présenté ses tout nouveaux smartphones. Tandis que les iPhone 16 et 16 Plus sont équipés d'un SoC A18, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, eux, sont dotés d'une puce A18 Pro. Si vous hésitez encore entre les deux modèles, nous vous expliquons aujourd'hui ce qu'ils ont dans le ventre.