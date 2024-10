Les modèles de smartphones les plus récents d'Apple sont équipés de SoC gravés en 3 nm par TSMC, le leader mondial de la fonderie de semi-conducteurs. Les processus de gravure font référence à la taille des transistors : plus ils sont petits, plus il est possible d'en intégrer un grand nombre sur une même puce, ce qui augmente la vitesse de traitement et améliore l'efficacité énergétique.