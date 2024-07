TSMC : la production de puces en 2 nm va démarrer, Apple en laissera-t-elle à ses petits camarades ?

Le nouveau standard haut de gamme du semi-conducteur sera bientôt le 2 nm. On peut le dire avec une certaine assurance quand on lit l'information qui vient de nous être livrée par le média coréen ET News. Car d'après ce dernier, TSMC entamera la semaine prochaine la production à titre d'essai des puces 2 nm.

Une nouvelle importante, puisque l'on ne s'attendait pas à ce que TSMC lance cette phase avant octobre. Selon la même source, le géant taïwanais aurait effectué une présentation auprès d'Apple des semi-conducteurs gravés à 2 nanomètres le mois de décembre dernier.