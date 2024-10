Bit_Man

Comme il s’agit d’un « Tape out », ce n’est pas le fait de TSMC ou Samsung, mais d’une machine probablement ASML appartenant à la division de Xiaomi sur la R&D des puces.

mais …

Si comme je le pense, il est normalement interdit à ASML de vendre ses machines à des fondeurs Chinois ( et plus généralement la chine ?), il se pourrait que ce soit une machine ASML vendue avant l’interdiction et « bidouilée » ( passez moi le terme lol ) pour être capable de 3nm, ce qui me semble presque impossible et encore que …

Du coup se précise le passage extrêmement rapide de SMIC du 28nm au 14nm en 1 an, puis du 14 nm au 7 en 18mois, voir 5nm.

se pourrait il que sur la base d’une ingénierie dérivée et bien pensée à partir d’ASML, les chinois soient capables de se fournir à eux même leur propre fonderie de pointe ?

Je penche pour cette dernière solution.

C’est plié !

Et sinon bravo, la concurrence est bienvenue.