Grâce à SMIC, la Chine se prépare à graver des semi-conducteurs en 3 nm

En effet, au-delà des seuils des 7 nm et 5 nm, la compagnie chinoise est en ordre de marche vers le nœud 3 nm. Toujours selon les informations diffusées par Joongang, SMIC aurait déjà une équipe de recherche et développement autour du 3 nm. En l'absence de machines EUV, le plus gros défi de SMIC serait le risque de faibles rendements et de coûts de production élevés.

SMIC serait donc actuellement en discussion avec le gouvernement chinois pour de potentiels et importants subsides. Des fonds critiques alors que de précédents rapports faisaient état de coûts de production 50 % plus élevés que ceux de TSMC sur le nœud 5 nm… Chaque génération étant bien plus onéreuse que la précédente, on imagine les surcoûts sur le 3 nm.