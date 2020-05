SMIC lance, pour Huawei, la production en masse de SoC 14 nm

En fin de semaine dernière, les États-Unis frappaient un grand coup en contraignant le Taïwanais TSMC à ne plus livrer de SoC pour Huawei et sa filiale Hisilicon, chargée de la conception des puces Kirin. Dans le même temps, on apprend que le Chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) a entamé la production en masse de processeurs gravés en 14 nm. Des puces gravées en priorité… pour Huawei.

Face au durcissement attendu des sanctions américaines, et alors que l'administration Trump renforce la pression exercée sur les différents acteurs de l'industrie (dont TSMC), la Chine compte bien s'adapter. Portée par les investissements consentis par Pékin, SMIC pourrait rapidement devenir un fabricant de semi-conducteurs incontournable. Dans l'ombre de TSMC et Samsung, ténors du secteur, le fondeur était pourtant peu connu il y a encore quelques mois.