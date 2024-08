Kratof_Muller

@gothax

Ils y mettent le prix et paient bien leurs ingés.

J’ai un vieux Mate20 pro, dernier Huawei à avoir eu les services google, et bien au bout de 6 ans la batterie tient encore 36 heures sans charge avec en moyenne 30mn de communication et de surf par jour et un peu de gps, aucun de mes samsung précédents n’avaient pareil endurance. Premier tel avec capteur d empreinte dans l’ecran, premier tel en 7NM avec un NPU, super appareil photo ( Dépassé maintenant, mais un mode 960Fps…), mode bureau, IR. Quel dommage que Huawei est subit ses sanctions idiotes.

J’ai testé Gspace ou Gapps, ça marche bien, ça permet d’utiliser des appli en émulant je ne sais comment les services google, je l utilise sur un Huawei pad, ca marche bien, d’ailleurs question autonomie cette tablette tient la semaine à raison de 30mn par jour de surf.

Je reprendrais bien un Huawei, en particulier si Gapps me garantit le fonctionnement de waze.