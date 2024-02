Nvidia veut frapper fort : sa nouvelle puce d'IA sera vendue en Chine au même prix que celle de Huawei

Nvidia est sûrement depuis un an et demi la société la plus courtisée au monde, avec ses puces exceptionnellement puissantes utilisées par tous les géants souhaitant développer une IA. Mais du fait des sanctions américaines, les entreprises chinoises ne peuvent que difficilement se fournir auprès de cette société.

La puissante puce H100 a ainsi était interdite à l'export vers la Chine par Washington en septembre 2022, alors que la puce H800, développée spécifiquement par Nvidia de façon à posséder une puissance de calcul assez faible pour passer au travers des sanctions, a, à son tour, été bannie de Chine en octobre dernier.

Mais Nvidia persiste, et a mis au point une puce H20, encore moins puissante, et qui pourra, elle, toujours être vendue en Chine. Cependant, elle serait selon des sources de Reuters moins puissante que la puce Ascend 910B de Huawei sur certains points.