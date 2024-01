La Chine continue d'importer des puces Nvidia sous embargo américain

En matière de semi-conducteurs, on ne fait pas mieux que Nvidia. Le fabricant produit notamment les puces A100 et H100, dont la puissance de calcul a rendu ces bijoux indispensables pour le développement d'intelligences artificielles. La société californienne a aussi mis au monde des puces moins puissantes A800 et H800, destinées au marché chinois.

Toutes sont de nos jours interdites à la vente en Chine actuellement. Et pourtant, des documents d'appels d'offre auxquels a eu accès Reuters montrent qu'elles continuent à être disponibles sur le marché chinois en 2024. Plus grave, certaines entités particulièrement ciblées par l'embargo américain pour leurs liens avec l'armée chinoise, comme l'Institut de Technologie de Harbin et l'Université des sciences électroniques et de technologie de Chine, ont pu mettre la main sur les précieux semi-conducteurs.