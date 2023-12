Les États-Unis avertissent NVIDIA qui fait tout pour contourner les sanctions à l'égard de la Chine

« Nous ne pouvons pas laisser la Chine obtenir ces puces. Point », a-t-elle déclaré lors du Reagan National Defense Forum de Simi Valley, Californie, avant d'ajouter « Nous allons leur refuser notre technologie la plus avancée ».

Pour se montrer plus efficace dans ses sanctions, le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité du Département du Commerce a besoin de plus de fonds de la part du Congrès américain. « J'ai un budget de 200 millions de dollars. C'est le coût de quelques avions de combat […] Pour être sérieux, il nous faut financer cette opération comme elle doit l'être ».

Gina Raimondo a ensuite plus directement visé des sociétés comme NVIDIA en précisant que « si vous redessinez des puces autour d'une contrainte particulière qui leur permet de faire de l'intelligence artificielle, j'imposerai de nouveaux contrôles dès le lendemain ». Le ton est donné.