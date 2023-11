NVIDIA RTX 4090 disparue en Chine, RTX 4070 Ti et 4080 en fin de production ?

L'augmentation de prix était minime – 30 euros de plus – mais elle marquait un changement après plusieurs baisses successives. Le second rebondissement était autrement plus radical : les États-Unis envisageait la mise en place d'une nouvelle série de sanctions à l'égard de la Chine et, notamment, l'interdiction à l'exportation de certains produits vers Pékin.

Les nouvelles directives américaines allait empêcher de distribuer des puces jugées « trop puissantes » et côté GPU, seule la RTX 4090 tombait sous le coup de la nouvelle loi. Celle-ci, entrée en vigueur pas plus tard qu'hier a amené NVIDIA à modifier son site : la GeForce RTX 4090 y a disparu.