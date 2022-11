NVIDIA stoppe la production des très populaires GeForce RTX 2060

La RTX 2060 va donc progressivement délaisser son trône de carte graphique disponible la plus abordable, et c'est la RTX 3050 qui prendra le relais. Tant qu'il restera du stock (cela ne devrait pas durer longtemps), il sera cependant possible d'acquérir une RTX 2060 ou SUPER à des prix bien plus raisonnables que la génération RTX 3000 ou RTX 4000.