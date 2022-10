Pourquoi les joueurs préfèrent les cartes graphiques milieu et bas de gamme ?

Dans le top 10 des GPU les plus utilisés ces dernières semaines, huit proviennent de chez NVIDIA. La gagnante est la GeForce RTX 3060 Ti (pour ordinateur portable). Elle est suivie dans l'ordre par les GTX 1060, RTX 3050, RTX 3060 et GTX 1660. On remarque cependant que la première carte graphique haut de gamme ne se trouve qu'en 14e position du classement. Il s'agit de la RTX 3070 Ti. Les modèles très haut de gamme ne sont représentés dans le top 30 que par la RTX 3080 Ti, qui se trouve à 29e place.