Pénuries, "drop" éclairs et tarifs abusifs : le grand n'importe quoi de la carte graphique

Certes, les pénuries de semi-conducteurs ne touchent pas que le monde de la micro-informatique. Certes, il y a plus grave que de ne pas pouvoir faire l'acquisition d'une nouvelle GeForce ou Radeon et profiter des options ray tracing sur les derniers jeux du moment. Certes et re-certes, mais la pénurie de cartes graphiques entraîne, malgré tout, des situations absolument ubuesques.