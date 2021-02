Pour compenser l'état des stocks de RTX 30XX, NVIDIA fait revenir d'anciens modèles

NVIDIA n'a pas choisi ces modèles par hasard. Il s'agit en effet de cartes graphiques ne demandant pas les composants dont l'approvisionnement fait actuellement défaut pour des modèles comme les RTX 3070 ou RTX 3080.

Autre argument de poids en faveur du retour en grâce de ces anciens modèles : ils manquent des capacités de calcul et de la quantité de mémoire vive des modèles plus récents. Si cela n'est pas un argument très vendeur de prime abord, cela ne l'est pas plus pour celles et ceux intéressés par le minage de la cryptomonnaie Ethereum. Ainsi les stocks renfloués de ces anciens modèles ne devraient en principe pas être raflés par les mineurs de crypto, dès leur mise en vente.

Notons que la gamme des RTX 30XX attend encore sa petite dernière, la RTX 3060, le 25 février. Malheureusement, celle-ci fait déjà l'objet d'une inflation énorme de son prix de départ, la plaçant chez certains revendeurs au même prix que son aînée, la RTX 3060 Ti. Décidément, l'entrée dans la nouvelle génération des cartes graphiques de chez NVIDIA ne risque pas d'être simple pour tout le monde.