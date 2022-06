C'est le meilleur moment de troquer sa GeForce GTX 1000 pour une GeForce RTX 3000 !

Bien sûr, l’intérêt est alors de garder de la puissance pour ne plus simplement effectuer le rendu, mais aussi ajouter de nombreux effets graphiques, des ombres plus détaillées… et, vous vous en doutez, le fameux ray tracing ! Sur des modèles de cartes plus modestes comme la GeForce RTX 3060 ou la RTX 3070, il faudra évidemment se montrer plus raisonnable et si activation du ray tracing, il y a, cela ne pourra se faire qu’en 1 080p, DLSS à l’appui.