COMPUTEX : NVIDIA confirme la sortie imminente des GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti

Jeff Fisher a alors souligné les progrès réalisés par NVIDIA afin de fournir « le meilleur » à cette population sans cesse croissante. Il est revenu sur la prise en charge du RTX sur certains jeux VR (No Man's Sky, Wrench, Into the Radius) - une information par vraiment nouvelle - avant d'insister sur le développement du RTX et du DLSS.