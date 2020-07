NVIDIA : les spécifications des RTX 3070 et 3070 Ti en fuite, la RTX 2080 SUPER battue ?

La RTX 3070 « tout court », embarquerait, elle, une puce GA104-300 épaulée de 8 Go de mémoire GDDR6, qui pourrait atteindre 16 Gbps (contre 15,5 Gbps pour la RTX 2080 SUPER), avec une interface 256-bit et une bande passante de 512 Go/s. Une belle progression par rapport aux modèles actuels.

On trouverait 2 944 cores CUDA sur cette RTX 3070, soit autant que sur la RTX 2080 « classique ». Pour l'instant nous n'avons pas plus de détails, mais cette carte arriverait sur le marché aux environs de 400 dollars et proposerait des performances équivalentes à celles d'une RTX 2080 SUPER.

La RTX 3070 Ti arriverait plus tard sur le marché et serait, comme évoqué plus haut, capable de surclasser la 2080 SUPER tout en restant plus abordable.

Si ce positionnement tarifaire se confirme, c'est tout simplement le ray tracing en 4K qui pourrait se généraliser dès cette fin d'année, et à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués actuellement… D'autant plus qu'AMD doit aussi arriver sur ce créneau avec ses puces Big Navi, attendues sur la même période.