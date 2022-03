NVIDIA lance la GeForce RTX 3090 Ti et cible les créateurs de contenus

Côté performances chiffrées, NVIDIA s'amuse à nouveau à faire la comparaison avec les vieilles RTX 2080 Ti et indique qu'en moyenne, la RTX 3090 Ti est 64 % plus rapide. Heureusement ! NVIDIA compare tout de même sa nouvelle venue à la RTX 3090 et souligne qu'elle est, toujours en moyenne, 9 % plus rapide que l'ancienne reine Ampere.