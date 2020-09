NVIDIA présente ses RTX 3070, 3080 et 3090, la nouvelle sainte trinité du gaming

« Allez, viens voir papa », c'est en ces termes que Jensen Huang a présenté au monde la RTX 3090. Véritable fierté de NVIDIA pour les deux prochaines années, cette nouvelle carte graphique a aussi de bonnes chances de rester le GPU 'grand public' le plus plus performant sur cette même période. Et pour cause, on peut ici compter sur ce que NVIDIA surnomme affectueusement un BFGPU ou 'Big Ferocious GPU' (de prime abord nous aurions plutôt misé sur un autre mot commençant par 'F', mais bon…) : un GPU sans aucune concession couplé à pas moins de 24 Go de GDDR6X, comme de précédentes fuites l'avaient prédit.

La puce est ainsi capable de surclasser la TITAN RTX avec 50% de performances en plus, tandis qu'avec elle, c'est la perspective de jouer en 8K qui va s'ouvrir à quelques chanceux. NVIDIA assure en effet que sa RTX 3090 sera capable de lancer « de nombreux jeux » en 8K et à 60 FPS, avec probablement une bonne dose de DLSS pour faire passer le tout. Attendue à compter du 24 septembre, la RTX 3090 se monnayera 1499 dollars. Un prix qui la destine, comme les RTX 2080 Ti et TITAN RTX avant elle, aux professionnels, et à un marché de niche chez les joueurs.