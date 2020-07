La PlayStation 5 pourrait miser sur un traitement similaire au DLSS de NVIDIA

C'est en tout cas ce que suggère un brevet déposé en 2019 par Sony et rendu public la semaine dernière. On y découvre une technologie de reconstruction d'image proche de ce que NVIDIA propose avec son Deep Learning Super Sampling (DLSS pour les intimes), et capable de reconstituer une image à partir d'une multitude d'autres images de référence. L'ensemble est sans surprise motorisé par une bonne couche de machine learning, comme pour le DLSS. Cela devrait notamment permettre à cette possible technologie de se bonifier avec le temps, au fur et à mesure de son apprentissage.