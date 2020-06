PS5 : Sony proposerait une refonte complète de l'interface

Une console plus personnalisable… et proposée en noir ?

Sortant du cadre strict de l’interface, Matt MacLaurin s’est aussi laissé aller à quelques confessions sur le design de la console de Sony. Si l’esthétique de la PlayStation 5 fait débat, l’homme promet que sa conception offrira beaucoup plus de latitude pour proposer des éditions spéciales plus customisables. Autrement dit : là où les PlayStation 4 collectors (par exemple l’édition The Last of Us II, ou Death Stranding) se contentaient de reprendre le code couleur d’un jeu, les PlayStation 5 pourraient voir leurs courbes évoluer franchement selon l’édition. Intéressant, et particulièrement dangereux pour le portefeuille des collectionneurs.