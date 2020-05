The Last of Us Part II s'offre une PS4 et plusieurs périphériques collector

Avec Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II aura la lourde tâche de clôturer en beauté la carrière de la PS4. Sony va donc mettre le paquet du côté des produits dérivés pour promouvoir son exclusivité du mois de juin.

The Last of Us Part II arrive enfin ! Le titre de Naughty Dog a connu un développement difficile qui s'est enfin achevé début mai. Maintenant, à un petit mois de la sortie, Sony dévoile plusieurs objets collector à l'effigie de ce jeu très attendu par une grande partie des joueurs PS4.



The Last of Us Part II : un trailer inédit et la fin du développement annoncée Lire aussi :

Les fans vont devoir faire des économies

C'est via le PlayStation Blog que nous découvrons une PS4 Pro édition limitée à l'image de The Last of Us Part II. La console arbore le tatouage d'Ellie gravé sur sa devanture. Le pack en question comprendra aussi une manette aux couleurs du jeu (également vendue séparément), une copie de ce dernier ainsi qu'un thème dynamique ou encore des avatars. Mais Sony ne s'arrête pas là.

En effet, un casque-micro sans fil Gold Édition limitée aura également droit à sa version The Last of Us Part II. Enfin, un disque dur externe Seagate d'une capacité de 2 To arborera le logo du jeu. Reste à connaître le prix de ces objets mais aussi les sites sur lesquels il sera possible de les précommander en France.