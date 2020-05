The Last of Us Part II : un trailer inédit et la fin du développement annoncée

À un gros mois de la sortie du jeu, Naughty Dog a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour The Last of Us Part II. Le studio californien a également précisé que le développement était désormais terminé.

Presque trois ans et demi après son annonce initiale, The Last of Us Part II s'apprête enfin à débarquer sur PS4. Pour assurer la promotion de son jeu, Naughty Dog a publié un trailer qui creuse un peu plus l'histoire de ce second opus. C'est également l'occasion d'écouter les doublages français pour la première fois. Bien entendu, nous encourageons celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés à passer leur chemin.



Pas d'énième retard

Un peu plus tôt dans la semaine, Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog et réalisateur du jeu, a annoncé que The Last of Us Part II était passé « gold ». Ce qui signifie que le développement est arrivé à son terme. À présent, les Blu-ray peuvent être pressés en masse et le studio peut s'atteler à la création d'un patch qui devrait corriger quelques bugs à la sortie.

Quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une production cauchemardesque pour Naughty Dog. Reste à voir si le studio parviendra à aller rapidement de l'avant après un projet aussi long et éreintant pour toutes les équipes. The Last of Us Part II sortira sur PS4 le 19 juin 2020.