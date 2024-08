Le milieu s'interroge de plus en plus sur la raison de ces retards à répétition. Au mois de mai dernier, on avait ainsi appris que chez Nvidia, des spécialistes se demandaient pourquoi Nintendo n'avait pas encore commercialisé sa nouvelle console, alors que ses systèmes avaient été conçus en 2023.

Ces retards sont-ils dus à une volonté de Nintendo de produire le plus d'unités possibles avant le lancement officiel, ce qui permettrait de faire face à une éventuelle demande très élevée, et donc de ne pas subir des périodes de pénuries ? On sait en effet que le groupe japonais veut à tout prix combattre les spéculateurs qui jouent sur ces périodes de creux, quand il y a peu de consoles disponibles sur le marché.