La Nintendo Switch 2 pourrait intégrer un écran OLED... et sortir plus tôt que prévu !

La Nintendo Switch commence à jouir d'une belle carrière : cela fait maintenant plus de six ans qu'elle trône dans de nombreux salons et autres sacs à dos. Succès commercial qui a marqué le marché du jeu vidéo, la console devra bientôt laisser la place à son successeur. Nous lui souhaitons bonne chance, car la barre est placée très haute dès le départ.

On en sait par ailleurs un peu plus sur la Nintendo Switch 2, ou du moins quelques fuites et rumeurs nous offrent de nouvelles informations intéressantes.