Nintendo Switch 2 : les kits de développement déjà distribués, une sortie prévue pour 2024 ?

Quels sont les studios concernés ? Les sources de VGC ne le précisent pas, mais on peut supposer que les « studios partenaires clés » incluent les développeurs des franchises les plus emblématiques de Nintendo, comme Game Freak (Pokémon) ou Monolith Soft (Xenoblade Chronicles), par exemple.

Ubisoft pourrait également figurer parmi les heureux élus, compte tenu des commentaires récents d’Yves Guillemot : en juin dernier, le PDG de l’éditeur français déclarait que Nintendo lui avait déconseillé de publier Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sur la Switch, et lui avait plutôt suggéré d’attendre « la prochaine console ».

En ce qui concerne les caractéristiques de cette « Switch next-gen », les sources de VGC se sont montrées moins volubiles : on sait que la console conserverait la possibilité de jouer en mode portable, qu’elle emploierait un écran LCD plutôt qu’OLED afin de réduire les coûts, et qu’elle accueillerait toujours ses jeux physiques via un emplacement pour cartouche. La console embarquerait aussi une mémoire interne plus volumineuse.

Comme d'habitude avec les rumeurs, nous vous conseillons de prendre ces informations avec prudence. En tout état de cause, il nous tarde d’avoir (enfin) des informations officielles sur cette nouvelle console signée Nintendo.