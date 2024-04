Nintendo Switch « 2 » : de nouvelles rumeurs se concentrent sur les manettes de la prochaine console de Nintendo

Après une année 2023 marquée par les sorties de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder ou encore de Metroid Prime Remasterd et Fire Emblem Engage, Nintendo vit une année 2024 très tranquille. Le constructeur écume son catalogue avec les remakes de Super Mario RPG, Mario vs Donkey Kong et Paper Mario et la Porte Millénaire, mais aussi avec le portage de Luigi's Mansion 2. Seule nouveauté : Princess Peach Showtime! Autant dire qu'on sent que la fin est proche, mais, pour le moment, Nintendo se garde bien d'annoncer quoi que ce soit malgré la baisse des ventes.

En attendant, le site espagnol Vandal indique avoir reçu des informations fiables émanant d'un des manufacturiers qui serait en charge de la production des consoles. Ces sources déclarent que la Nintendo Switch 2, nom non-officiel et utilisé par commodité, reprendrait peu ou prou le système des Joy-Con de la Nintendo Switch. Cependant, la nouvelle version de ces manettes détachables reposerait sur un système d'attache par bandes magnétiques, délaissant le petit rail et la butée.

Autrement dit, les Joy-Con actuels ne fonctionneraient pas sur la nouvelle machine, contrairement à la manette Pro. Vandal précise que les informations recueillies proviennent de personnes qui « ont pu toucher la nouvelle console de Nintendo ». Comme d'habitude, ces informations, même crédibles, sont à prendre avec des pincettes en attendant que le constructeur basé à Kyoto décide de s'exprimer.