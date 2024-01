Nintendo Switch 2 : vers un écran plus grand, mais sans OLED ?

En octobre 2021, soit deux ans après le lancement de la Nintendo Switch Lite, Big N commercialisait une troisième itération de sa console de salon/portable : la Nintendo Switch OLED.

Sans surprise, la machine disposait d'un écran somptueux grâce à des contrastes beaucoup plus prononcés. De plus, la bête troquait son écran LCD de 6,2 pouces, pour le premier modèle (et 5,5 pouces pour la Nintendo Switch Lite), contre une dalle OLED de 7 pouces.