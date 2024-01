Les Français aiment la Nintendo Switch, et ce sont les chiffres qui le disent !

Du côté de Big N, l'année 2023 a indubitablement été marquée par la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et de Super Mario Bros. Wonder. Si ces deux licences rayonnent par leur aura à l'international, la France n'est pas en reste.

Pour preuve, les dernières aventures de Link et Mario ont largement dominé les ventes de jeux vidéo en France, se positionnant ainsi tout en haut du classement des titres les plus écoulés l'année dernière.