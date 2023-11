A l'orée de son 7e anniversaire, la Switch et Nintendo toujours en grande forme

C'était attendu, et c'est désormais une réalité. La Nintendo Switch, lancée en mars 2017, et donc bientôt âgée de 7 ans, s'est écoulée à 6,94 millions d'unités supplémentaires sur le semestre fiscal allant d'avril à septembre. C'est mieux que l'année dernière, mais il faut noter que la console hybride a connu le plus mauvais été de son existence avec 2,93 millions d'exemplaires vendus sur la période.

Quoi qu'il en soit, ces ventes permettent à la Switch de franchir le cap des 130 millions de consoles vendues et de s'établir à 132,46 millions. C'est donc plus que jamais la troisième console la plus vendue de l'Histoire derrière la PS2 et la Nintendo DS. Là où la Switch réalise quelque chose de rare, c'est au niveau de sa longévité, l'une des meilleures de l'histoire des consoles de jeu. Les ventes diminuent progressivement, certes, mais elle se maintient à un niveau inédit aussi longtemps après sa mise sur le marché.

La Nintendo Switch doit son succès à son concept, mais également à ses jeux. On attend les chiffres concernant Super Mario Bros.Wonder, mais on sait désormais que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom culmine déjà à 19,5 millions d'exemplaires vendus, que Pikmin 4 s'est écoulé à 2,6 millions de copies, ou encore que Mario Kart 8 Deluxe est désormais à 57 millions d'unités vendues avec 3,22 millions de copies supplémentaires. Toujours tranquille, Animal Crossing New Horizons est quant à lui fièrement installé sur la seconde marche du podium, avec 43,38 millions d'exemplaires vendus. Voici d'ailleurs le top 10 des ventes sur Switch :