Découvrez la vidéo officielle du parc d'attractions Super Nintendo World à Osaka

Une chanson officielle pour le Super Nintendo World

Source : Engadget

En attendant son ouverture prévue pour l'été prochain , le Super Nintendo World d'Osaka refait parler de lui aujourd'hui, avec la mise en ligne d'une chanson officielle. Un titre signé Galantis / Charlie XCX, et dont la vidéo est à découvrir ci-dessous.Nintendo a également donné quelques nouvelles informations concernant le parc à venir ; outre la possibilité de participer à une «» course de Mario Kart , il sera possible de traverser le parc... À dos de Yoshi !Les visiteurs porteront également au poignet un «», soit un bracelet connecté, qui permettra de gagner des bonus, de participer à des mini-activités et qui sera relié à une application mobile. Bref, vivement l'ouverture de ce Super Nintendo World !