Depuis quelques mois, Robert Caruso oppose le jeu Atari Video Chess, tournant sur une console de 1977, à des modèles comme ChatGPT et Copilot. À chaque fois, le résultat a surpris : l’Atari a gagné.

Alerté par des lecteurs du site The Register, il a voulu savoir si Gemini, le modèle de Google, pouvait faire mieux que ses prédécesseurs. Son IA se vantait d'ailleurs en 2024 de nous rendre invincible aux échecs. Lors de leurs échanges, Gemini s’est montré sûr de lui. Il affirmait pouvoir largement dominer Atari Chess, en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’un simple modèle de langage, mais d’un système proche d’un moteur d’échecs moderne.

Et pour prouver qu'il ne crânait pas, il a partagé des liens vers des comptes rendus de matchs précédents. Robert Caruso lui a alors précisé qu’il en était lui-même l’auteur. La discussion a changé d’ambiance. Gemini a demandé si certains moments l’avaient particulièrement marqué. Il a répondu que les deux IA précédentes s’étaient montrées trop confiantes… et que Gemini venait de dire exactement la même chose. Echec et ma…

Le chatbot a reconnu qu’il avait exagéré ses compétences. Il a expliqué qu’il « aurait énormément de mal à affronter le moteur de jeu d’échecs vidéo Atari 2600 », puis a annoncé que « l’annulation du match est probablement la décision la plus efficace et la plus judicieuse ». Bien joué.