Face à l'offre premium d'OpenAI à 200 dollars mensuels pour o1, Google adopte une stratégie d'accessibilité en proposant son modèle via Google AI Studio et Vertex AI. Cette décision n'est pas anodine : le modèle est encore expérimental et Google veut le déployer dans un environnement contrôlé avant de le proposer aux développeurs avec une API puis au grand public sur Gemini .