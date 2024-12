La force de Gemini 2.0 réside dans son approche holistique du traitement de l'information. Là où son prédécesseur juxtaposait différents modules spécialisés, cette nouvelle version adopte une architecture unifiée permettant l'analyse simultanée du texte, des images et du son. La version Flash, première déclinaison accessible, atteint déjà les performances du modèle Pro précédent tout en optimisant ses ressources computationnelles.



Vous pouvez d'ores et déjà explorer ces capacités via l'interface web de Gemini, en sélectionnant en haut à gauche de la fenêtre le modèle Flash 2.0 Experimental. L'option Deep Research, si vous êtes abonnés à Gemini Advanced, permet de traiter des requêtes plus complexes, d'analyser des ensembles de données plus vastes, et de fournir des réponses plus détaillées et plus pertinentes.

Toutefois, Gemini 2.0 est bien meilleur dans sa langue de programmation, c'est à dire l'anglais, pour lequel les fonctionnalités principales ont été optimisées. Dans la langue de Molière, il fonctionne tout de même, mais il ne sera pas aussi à l'aise.

Enfin, à l'instar d'un certain ChatGPT-4, qui profite de l'intégration de DALL·E 2, il est possible de générer des images. Le résultat, comme vous pouvez le voir ci-dessous sur les deux essais réalisés, restent encore largement en deçà de ce qu'est capable l'agent d'OpenAI.