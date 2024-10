Depuis plusieurs semaines, les signaux se multiplient concernant la sortie prochaine de Gemini 2.0. Des documents internes révélés par des employés de Google montrent que l'entreprise a considérablement amélioré son modèle initial.

Pour la petite histoire, la première version de Gemini avait déjà marqué les esprits avec ses trois déclinaisons : Ultra, Pro et Nano. Cette architecture à plusieurs niveaux permettait d'adapter les performances aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Un an plus tard, les équipes de Google ont capitalisé sur cette expérience pour développer une version nettement plus aboutie. Les tests en interne auraient notamment démontré des progrès significatifs dans la compréhension du contexte et la génération de contenu multimodal. Les ingénieurs ont particulièrement travaillé sur l'optimisation des temps de réponse et la réduction de la consommation énergétique, deux points critiques pour une adoption à grande échelle. En un an à peine, on peut dire que Google a écrasé le champignon.