World, anciennement connu sous le nom de Worldcoin, ne change pas seulement de nom, mais propose la version améliorée de son scanner d'iris : l'Orb 2.0. Cette petite sphère futuriste n'est pas un simple gadget, mais bien le cœur d'un ambitieux projet d'identité numérique universelle. L'idée est de permettre à chacun de prouver son humanité en ligne, de manière anonyme, grâce au scan de son iris. Black Mirror, qu'on vous disait.

Le nouvel Orb se veut plus performant et accessible. Avec 30 % de composants en moins, sa fabrication est simplifiée et accélérée. Équipé de processeurs plus puissants, il promet un scan quasi instantané. Un point crucial pour World, qui vise une adoption massive de sa technologie.

Au-delà de la fonction de vérification de l'identité, Sam Altman cherche également à inciter les utilisateurs à payer leur Orb avec une cryptomonnaie du nom de WLD. Ceux qui acceptent de se faire scanner reçoivent des tokens en récompense. C'est d'ailleurs déjà le cas pour les Argentins, qui ont souhaité « échanger » leur iris contre quelques WLD.

Et pour rassurer les sceptiques, World mise sur la transparence en rendant le code source de l'Orb 2.0 ouvert. Une manière de dire : « Regardez, nous n'avons rien à cacher. » Mais cela suffira-t-il à convaincre les plus méfiants ?