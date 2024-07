Ce hacker "éthique" peut pirater vos smartphones du bout des doigts

frigolu

Son arsenal ne lui serait d’aucune utilité sur mes téléphones, n’ayant jamais activé le NFC sur aucun d’entre eux.

« La quantité d’informations sur votre téléphone est 100 fois supérieure à celle de votre portefeuille ». Le pauvre tomberait de haut avec mon téléphone. Pas de NFC activé donc, absolument aucun « réseau social » ni application de ce type installée, pas de photos, aucune carte personnelle (CB, vitale, etc…), aucune app Gogogle utilisée, triple authentification pour les applications dédiées qui stockent mes données sur mes serveurs perso, mails sans push via mon serveur perso nécessitant une authentification à chaque usage, il ne trouvera que des albums de musique pour utilisation via Android Auto, des livres numériques et des applications pro qui ne requièrent aucune donnée personnelle (applications de météo, de calcul de champ, de calcul hyperfocale, etc…). Si c’est ça qu’il décrit comme 100 fois plus que mon portefeuille (qui contient mes cartes bancaires et mes certificats d’immatriculation, carte vitale/mutuelle, c’est tout)…