Tentative d'assassinat contre Donald Trump : comment le FBI a-t-il pu accéder au contenu du téléphone du tireur ?

Je trouve que c’est très bien de pouvoir hacker les smartphones si cela permet de résoudre des enquêtes. Pourquoi cela étonne ? Pourquoi donc cela aurait dû rester de l’ordre de l’impossible ? Je trouve cela tout à fait normal et naturel et il ne devrait pas y avoir de questions d’ordre morale ou éthique quand il s’agit d’un crime.

Quand au citoyen lambda, il n’a pas à s’en faire comme déjà dit. Quel motif les autorités pourrait bien avoir pour hacker son smartphone ? Ce serait une perte de temps finie : par exemple, pourquoi est-ce que le contenu du téléphone de ma voisine m’intéresserait ?

On ne peut pas s’intéresser à des gens plus que de raison et sans raison.