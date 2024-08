Tracki se qualifie de leader mondial du suivi GPS. Il commercialise et vend des boîtiers destinés à localiser et suivre en temps réel des biens, des véhicules ou des personnes. Que ce soit pour la sécurité d'un enfant, le suivi d'un véhicule de fonction ou la surveillance d'un proche, Tracki promet de répondre à tous les besoins de géolocalisation. Mais l'enquête a révélé que ces appareils sont également utilisés par de nombreuses agences gouvernementales et programmes militaires, aux États-Unis comme ailleurs, pour suivre leurs actifs, leur personnel et leurs véhicules.

Comme l'indique le site Malwarebytes, par ailleurs membre de la Coalition Against Stalkerware, Tracki s'est rapidement imposé comme l'outil favori des harceleurs et autres individus malveillants souhaitant traquer leurs victimes. Les forces de l'ordre du monde entier reçoivent ainsi régulièrement des assignations à comparaître liées à l'utilisation abusive de ces boîtiers, notamment dans des affaires de violences conjugales, de tentatives de meurtre et même de meurtres avérés. Comme le souligne l'enquête, en décidant d'utiliser un logiciel espion, vous n'êtes pas le seul à pouvoir traquer la cible. Ces entreprises n'investissent pas toujours suffisamment dans la sécurité de leurs données.