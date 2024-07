L'outil de surveillance mSpy est victime d'une fuite massive de données

Kratof_Muller

Bien ces services … C’est l’arroseur arrosé en 3 temps, d’abord :

1 - Mouchard pour surveiller tes enfants ou tes employés sous couvert de sécurité, filtrage censure.

2 - Protéger et surveiller ces personnes implique que les éléments filtrés par proxy transparents mSpy sont sur serveurs mSpy, ailleurs et en dehors de la propriété et du contrôle réel des utilisateurs ou ayant droit, question confidentialité on a vu mieux, voir on marche sur la tête.

3-Ces données de mouchards se sont elles même fait moucharder

chanson en 4 accords :

A G C E