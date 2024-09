Le contenu de cette base de données ressemble à un patchwork des pires cauchemars en matière de protection des données personnelles. On y trouve un mélange hétéroclite d'informations provenant de sources variées, allant des géants des télécoms aux plateformes de jeux en ligne. Parmi les fichiers les plus notables, on peut citer « sfr.fr.txt» qui semble contenir des données récupérées auprès de l'opérateur SFR, ou encore « darty.com.txt », possiblement lié à une violation du site du célèbre distributeur d'électroménager.

D'autres fichiers font référence à des mastodontes du Web comme Discord, Snapchat ou Pinterest. Le monde du sport n'est pas épargné non plus, avec des données apparemment issues d'Intersport et Go Sport.

Si Elasticsearch n'est pas à la portée de tout le monde, n'importe qui disposant de l'adresse du serveur pouvait accéder librement à cette base de données, sans la moindre authentification.